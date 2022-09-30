Фредерик Вассер о скандале вокруг потолка расходов: «За отклонение закрылка на 0,9 мм дисквалифицируют, но можно тратить лишние миллионы – это абсолютно нечестно»

Руководитель призвал жестко наказывать нарушителей финансового регламента.

Как сообщил ряд СМИ, «Ред Булл» и «Астон Мартин» превысили лимит расходов в 2021 году. В ФИА пообещали разобраться с нарушениями, если они обнаружатся.

«На мой взгляд, потолок расходов – определяющая вещь для «Ф-1», его введение является большим достижением. Но главное после введения – следить за соблюдением правил. Безусловно, никакой гибкости в этом отношении быть не может.

Я считаю, нужно действовать очень строго. Дисквалификацию можно получить за отклонение переднего закрылка на 0,9 мм, как было с нами пару лет назад. Или машина на 300 г легче нормы – тебя исключают из протоколов. С другой стороны, можно тратить [лишние] миллионы на обновления – это абсолютно нечестно. Несомненно, ФИА должна предпринять меры, если подобное случилось.

Надо понимать, что в каких-то случаях можно создать большое обновление и за 200 000 евро. Если превышаешь лимит на такую сумму, у тебя преимущество в пару десятых на несколько гонок», – высказался Вассер.

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