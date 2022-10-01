Кристиан Хорнер: «Феррари» и «Мерседес» порочат «Ред Булл» и «Ф-1», надуманные обвинения должны быть отозваны»

возмутили подозрения в адрес «Ред Булл» со стороны конкурентов.

Накануне появились сообщения о том, что «Ред Булл» и могли нарушить финансовый регламент 2021 года. На данную тему высказывались представители «Феррари», и других коллективов. Более того, в пятницу перед Гран-при Сингапура руководители команд и провели часовую встречу.

«Не секрет, что две команды действительно нарушили регламент, превысив свой бюджет в сезоне-2021. В одном из этих случаев речь идет о значительном превышении», – сообщил гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес. Вольфф высказался в схожем ключе.

Руководитель «Ред Булл» резко отреагировал на заявления.

«Мы слегка озадачены вчерашними комментариями со стороны двух конкурирующих с нами команд. Подача документов в ФИА – конфиденциальный процесс. Без понятия, что ФИА решила по поводу отчетов соперников. И интересно было бы узнать, на какой информации основаны надуманные обвинения, которые нас порочат. Нас это злит.

Можно лишь предположить, что неслучайно обвинения появляются в тот момент, когда Макс [Ферстаппен] получает первый шанс оформить титул. Как, черт побери, они получили информацию? Откуда? Даже ФИА объявила, что еще не завершила процесс [проверки отчетов].

Если данные заявления не будут отозваны, мы отнесемся к ним невероятно серьезно и рассмотрим доступные меры. Абсолютно неприемлемо давать такие комментарии. Они порочат команду, бренды и даже «Ф-1». Очень интересно, откуда они взяли информацию», – сообщил Хорнер.

В интервью Sky Sports во время третьей практики в Сингапуре Кристиан добавил, что слухи «идут из Бракли», где находится база «Мерседеса».

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