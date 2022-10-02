Гельмут Марко: «У Ферстаппена был неверный режим мотора на старте»

Советник Гельмут Марко прокомментировал неудачный старт на Гран-при Сингапура.

Макс потерял ряд позиций, медленно сорвавшись с места.

«У него был неверный режим мотора. В итоге машина чуть не заглохла.

Такое случается. Но в этот уик-энд у Макса и так дела шли не очень хорошо. Подарка на день рождения не получилось», – сказал Марко о Ферстаппене, которому 30 сентября исполнилось 25 лет.

Гельмут сообщил, что уверен в победе и не переживает из-за возможного штрафа:

«Мы точно не знаем, но это только одно нарушение, так что максимум пять секунд».

Перес опередил пилота более чем на семь секунд.

Макс Ферстаппен: «Я здесь не ради седьмого места – не на такой машине»

Гран-при Сингапура-2022. Перес выиграл гонку, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 7-й

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