Комментатор «Ф-1» Плой: «Ред Булл» и «Астон Мартин» будут ограничены в использовании аэротрубы и CFD, команды оштрафуют на $7,5 млн»

«Ред Булл» и «Астон Мартин» накажут за превышение потолка расходов в 2021 году.
О предположительном нарушении рассказал ряд СМИ. ФИА пока не подтвердила данную информацию.
Нидерландский комментатор «Формулы-1» Джек Плой сообщил, каким будет наказание.
«В среду объявят, что команды получат штраф в 7,5 миллионов [долларов], им ограничат время в аэротрубе и для CFD (вычислительной гидродинамики). Это относится к обеим командам, «Астон Мартин» и «Ред Булл», – заявил Плой, сославшись на «очень надежный источник».
Также комментатор подтвердил, что Ник де Врис уже подписал контракт с «Альфа Таури» (об этом ранее сообщил Canal+), а Пьер Гасли – с «Альпин». Оба контракта рассчитаны на два сезона, сказал Плой в эфире Ziggo Sport.
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