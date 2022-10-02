Комментатор «Ф-1» Плой: «Ред Булл» и «Астон Мартин» будут ограничены в использовании аэротрубы и CFD, команды оштрафуют на $7,5 млн»

«Ред Булл» и накажут за превышение потолка расходов в 2021 году.

О предположительном нарушении рассказал ряд СМИ. пока не подтвердила данную информацию.

Нидерландский комментатор «Формулы-1» Джек Плой сообщил, каким будет наказание.

«В среду объявят, что команды получат штраф в 7,5 миллионов [долларов], им ограничат время в аэротрубе и для CFD (вычислительной гидродинамики). Это относится к обеим командам, «Астон Мартин» и «Ред Булл», – заявил Плой, сославшись на «очень надежный источник».

Также комментатор подтвердил, что Ник де Врис уже подписал контракт с (об этом ранее сообщил Canal+), а – с . Оба контракта рассчитаны на два сезона, сказал Плой в эфире Ziggo Sport.

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