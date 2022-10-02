Рованпера стал самым молодым чемпионом мира по ралли в истории, улучшив рекорд Макрэя на 5 лет

Гонщик Калле Рованпера досрочно стал чемпионом мира по ралли (WRC).

Калле выиграл Ралли Новой Зеландии, второе место завоевал восьмикратный чемпион , третьим финишировал («Хендэ»). Такой итог обеспечил Рованпере победу над Тянаком, который располагается на втором месте в общем зачете.

Финн стал самым молодым чемпионом мира по ралли в истории – ему 22 года и один день. Ранее рекорд принадлежал Колину Макрэю, который завоевал титул в 1995 году в возрасте 27 лет и 89 дней.

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