Рованпера стал самым молодым чемпионом мира по ралли в истории, улучшив рекорд Макрэя на 5 лет

Гонщик «Тойоты» Калле Рованпера досрочно стал чемпионом мира по ралли (WRC).
Калле выиграл Ралли Новой Зеландии, второе место завоевал восьмикратный чемпион Себастьян Ожье, третьим финишировал Отт Тянак («Хендэ»). Такой итог обеспечил Рованпере победу над Тянаком, который располагается на втором месте в общем зачете.
Финн стал самым молодым чемпионом мира по ралли в истории – ему 22 года и один день. Ранее рекорд принадлежал Колину Макрэю, который завоевал титул в 1995 году в возрасте 27 лет и 89 дней.
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