Ферстаппен из-за недостатка топлива не завершил решающую попытку в квалификации и стал 8-м

Гонщик показал лишь восьмой результат в квалификации к Гран-при Сингапура.

Нидерландец заехал в боксы, не завершив последнюю попытку. В команде подтвердили, что решение связано с недостаточным количеством топлива в баке.

«Им нужно топливо для того, чтобы взять образец, – пояснил репортер Sky Sports Тед Кравиц. – Можно понять, почему Макс Ферстаппен так разочарован. Данные «Ред Булл» показывали, что он проехал бы круг на 2,5 секунды быстрее, чем предыдущий. Таком образом, он бы выиграл поул или оказался очень и очень близок к этому».

Макс также прокомментировал ситуацию по радио:

«Что за #####? Что за #####? Что вы такое, #####, говорите? Невероятно, я не понимаю! Что за ##### такая?»

Гран-при Сингапура-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 8-й

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