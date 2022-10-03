Гельмут Марко: «Вольфф воспользовался утечкой информации из ФИА о «Ред Булл», должно быть. Странно, что некоторые не смирились с Абу-Даби-2021»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко обвинил «Мерседес» в атаке на свою команду.
Предполагается, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» нарушили спортивный регламент 2021 года. Официальные выводы ФИА ожидаются в ближайшую среду – команды могут оштрафовать и ограничить в использовании аэротрубы и CFD.
На данную тему активно высказывались представители многих коллективов, в том числе исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф. По мнению Марко, Вольфф получил доступ к сведениям из ФИА о нарушении со стороны «Ред Булл».
«Это огромный удар по нашей репутации. Абу-Даби давно в прошлом. Немного странно, что некоторые до сих пор не смирились.
Весьма удивляет, как Тото Вольфф получил эти цифры – он говорит о серьезном перерасходе. Должно быть, имела место утечка информации из ФИА», – заявил Марко в интервью ORF.
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о предполагаемом источнике информации.
«Все мы знаем, что доверенное лицо и бывший сотрудник Вольффа занимает очень высокую должность в ФИА», – отметил Ральф, намекая на Шайлу-Энн Рао, которая до ранее была специальным советником Тото.
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