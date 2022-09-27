Баттон о том, что Окон – лучший напарник Алонсо после Хэмилтона: «Вынужден не согласиться»

не согласился со словами о напарниках .

Окон считает, что является лучшим партнером двукратного чемпиона «Формулы-1», не считая .

«В прошлом сезоне, если говорить о квалификациях, мы завершили сезон ничьей – 11:11. Если посмотреть на карьеру Фернандо, лишь один напарник был с ним на равных – Льюис. Все остальные выступали не лучше меня», – сказал пилот «Альпин», в настоящий момент выигрывающий у испанца в чемпионате (66 очков против 59).

У Баттона, выступавшего с Алонсо за , другое мнение.

«Вынужден буду не согласиться», – написал чемпион мира 2009 года в соцсетях.

В 2015 году Дженсон опередил Фернандо по очкам (16:11), а в 2016-м уступил (21:54).

Эстебан Окон: «Лишь Хэмилтон выступал лучше меня как напарник Алонсо»

Хэмилтон – лучший гонщик «Ф-1» 2010-2019 годов по версии The Race, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 8-й, Квят – 23-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram