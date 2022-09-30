«Ред Булл» подозревают в превышении потолка расходов-2021 на сумму до $10 млн

Несколько изданий сообщили о возможном нарушении финансового регламента 2021 года со стороны двух команд «Формулы-1».

Auto Motor und Sport предполагает, что речь идет о «Ред Булл» и «Астон Мартин». При этом «Ред Булл» мог существенно превысить лимит расходов в 147,4 миллиона долларов. В то же время источники, близкие к ФИА, утверждают, что обе команды лишь незначительно превысили лимит. Немецкие журналисты также сообщают, что «Мерседес» и «Феррари» подозревают «Ред Булл» в нарушении потолка расходов и в 2022 году.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Ред Булл» в 2021 году мог потратить на 4-5 миллионов больше допустимого, что подпадает под категорию «незначительных» нарушений (менее 5 процентов от потолка расходов). В таком случае команде не грозит спортивное наказание (к примеру, вычет очков). Издание предполагает, что «Ред Булл» может столкнуться с ограничительными мерами, которые не позволят команде существенно развивать болид в 2023 году.

Журналист BBC Эндрю Бенсон со ссылкой на информацию из паддока рассказал, что нарушение может составлять 10 миллионов долларов. В то же время другой источник Бенсона заявил, что превышение классифицируется как «незначительное» (менее 7,25 миллиона).

В «Ред Булл» сообщили, что обвинения «на данной стадии являются просто спекуляциями». «Астон Мартин» заявил, что команда отправила ФИА финансовый отчет за 2021 год, находится в контакте с Федерацией и ждет сертификации.

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