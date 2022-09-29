Макс Ферстаппен: «Если посадить Алонсо за руль тех машин, на которых другие выигрывали титулы, он бы делал то же самое»

Пилот считает, что добился бы значительно больших успехов в своей карьере при определенной доле везения.

Ферстаппен, в случае победы на , сравняется с Алонсо по количеству выигранных гонок в «Формуле-1» – у Алонсо их 32.

«Да, это неплохо. В «Формуле-1» для достижения успеха тебе также должно повезти – ты должен принимать верные решения и провести много времени за рулем машины, обладающей доминирующим преимуществом.

Ведь понятно, что если бы вы посадили Фернандо за руль тех машин, на которых другие выигрывали титулы, он бы делал то же самое. Но в «Формуле-1» все работает не так. В конечном счете, Фернандо все равно выиграл два титула, так что мне кажется, что его карьера сложилась очень неплохо. А еще он отличный парень и замечательный человек для «Формулы-1», – рассказал Ферстаппен.

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