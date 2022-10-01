Леклер сравнялся с Райкконеном по количеству поулов и обогнал Ферстаппена

Гонщик выиграл квалификацию к Гран-при Сингапура.

Поул стал для монегаска девятым в нынешнем сезоне и 18-м в карьере. По данному показателю Леклер сравнялся с чемпионом «Формулы-1» 2007 года и победителем сезона-1978 Марио Андретти. Также Шарль обогнал пилота , на счету которого 17 поул-позиций.

Лишь 15 гонщиков в истории «Формулы-1» чаще выигрывали квалификации, чем Леклер и Райкконен.

Девять поулов за год – личный рекорд для Шарля. В 2019-м он семь раз становился лучшим по субботам.

Гран-при Сингапура-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 8-й

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