Льюис Хэмилтон о возвращении пирсинга: «Это связано со здоровьем – у меня были заражения, кровь, гной и все такое»

Пилот «Мерседеса» рассказал, почему вернул пирсинг в носу.

Льюис отказался от пирсинга после ужесточения контроля за украшениями со стороны ФИА. Перед Гран-при Сингапура Хэмилтона вызвали к стюардам – по всей видимости, из-за повторной установки украшения. Также к судьям вызваны представители за «неточное заполнение формы самопроверки» в отношении Льюиса.

«У меня много раз случались заражения [после удаления пирсинга]. Я пытался найти решение, пошел в больницу, и это (возвращение украшения) стало лучшим способом вылечиться», – объяснил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон ответил на вопрос, беспокоят ли его последствия со стороны :

«В моем случае это связано со здоровьем, так что он (пирсинг) должен остаться. Будем разбираться».

Британец поделился подробностями своих проблем.

«Я не пытаюсь сделать заявление. ФИА дала мне время, много гонок – что-то вроде исключения, чтобы я смог найти решение. Я снимал пирсинг и вставлял обратно, из-за этого произошло заражение. У меня появился кровавый волдырь, нос довольно сильно болел. Я рассказал им (стюардам) все это перед квалификацией.

Мне нужно было разобраться с волдырем – это было отвратительно, кровь, гной и все такое. В последние две недели я вставил [пирсинг] обратно, все начало вылечиваться, и они (врачи) попросили меня оставить его. Безумие, что приходится говорить о таких мелочах. Все остальные вещи я снимаю, когда сажусь в болид, и сейчас мне уже все равно, если честно», – приводит слова Льюиса The Race.

Хэмилтон вызван к стюардам за предполагаемое нарушение правил, связанных с украшениями и экипировкой

«Ф-1» победила Хэмилтона – Льюис все-таки вынул пирсинг из носа. Под угрозой дисквалификации ради безопасности

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