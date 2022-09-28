Дакар. Владимир Чагин: «Российский «КАМАЗ» можно победить только тогда, когда он не участвует»

Руководитель «КАМАЗ-мастер» прокомментировал решение команды не участвовать в ралли-рейде «Дакар» в этом году.

«Конечно, печально. Мы расстроены, ведь за более чем тридцатилетнюю историю команды нам впервые приходится отказываться от участия в легендарном «Дакаре». Современная политика так смешалась со спортом, что мы вынуждены иметь не допуск к соревнованиям. Когда закончатся эти политические бури, естественно, все будут очень рады.

Самое главное, чтобы российские спортсмены не отстали в своем развитии. Важно наши внутренние соревнования проводить на высоком уровне.

Конечно, организаторы «Дакара» очень жалеют, что не будет «КАМАЗа». Российский «КАМАЗ» можно победить только тогда, когда он не участвует. Потому что у многих участников Дакара было желание не столько победить, сколько побить «КАМАЗ». Хочу пожелать участникам честной борьбы, и пусть победит сильнейший», – рассказал Чагин.

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