Алонсо побил рекорд Райкконена по количеству Гран-при в «Формуле-1». Фернандо проводит 350-ю гонку

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо проводит 350-й Гран-при в карьере.
В Сингапуре Алонсо стал самым опытным гонщиком в истории «Формулы-1»: по данному показателю двукратный чемпион мира обогнал победителя сезона-2007 Кими Райкконена, на счету которого 349 гонок.
41-летний испанец продолжит выступать в «Ф-1» как минимум один сезон – он подписал контракт с «Астон Мартин».
Перед заездом Фернандо поздравили коллеги по чемпионату.
Алонсо собрался гонять в «Ф-1» до 44 лет – и это великолепно! Он меняет представление о пилоте-ветеране – ведь до сих пор в топ-форме
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Фото: твиттер команды «Альпин»