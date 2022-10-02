Алонсо побил рекорд Райкконена по количеству Гран-при в «Формуле-1». Фернандо проводит 350-ю гонку

Пилот проводит 350-й Гран-при в карьере.

В Сингапуре Алонсо стал самым опытным гонщиком в истории «Формулы-1»: по данному показателю двукратный чемпион мира обогнал победителя сезона-2007 , на счету которого 349 гонок.

41-летний испанец продолжит выступать в «Ф-1» как минимум один сезон – он подписал контракт с .

Перед заездом Фернандо поздравили коллеги по чемпионату.

Алонсо собрался гонять в «Ф-1» до 44 лет – и это великолепно! Он меняет представление о пилоте-ветеране – ведь до сих пор в топ-форме

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Фото: твиттер команды «Альпин»