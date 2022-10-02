Алонсо побил рекорд Райкконена по количеству Гран-при в «Формуле-1». Фернандо проводит 350-ю гонку

Теги Кими Райкконен Фернандо Алонсо Гран-при Сингапура Формула-1 Астон Мартин Альпин Авто

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо проводит 350-й Гран-при в карьере.

В Сингапуре Алонсо стал самым опытным гонщиком в истории «Формулы-1»: по данному показателю двукратный чемпион мира обогнал победителя сезона-2007 Кими Райкконена, на счету которого 349 гонок.

41-летний испанец продолжит выступать в «Ф-1» как минимум один сезон – он подписал контракт с «Астон Мартин».

Перед заездом Фернандо поздравили коллеги по чемпионату.

Алонсо собрался гонять в «Ф-1» до 44 лет – и это великолепно! Он меняет представление о пилоте-ветеране – ведь до сих пор в топ-форме

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Фото: твиттер команды «Альпин»

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