Гоночный директор «Феррари»: «Теперь уже не секрет, что две команды действительно превысили свой бюджет в сезоне-2021»

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес заявил, что команды получили подтверждение факта превышения бюджета двумя участниками в сезоне-2021.
Как сообщалось ранее, предположительно в данном случае речь идет о «Ред Булл» и «Астон Мартин». При этом руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ранее опроверг предположения о том, что команда могла превысить допустимый бюджет.
«Теперь уже не секрет, что две команды действительно нарушили регламент, превысив свой бюджет в сезоне-2021. В одном из этих случаев речь идет о значительном превышении, в другом превышение было не столь большим.
Мы расцениваем случившееся как очень серьезную ситуацию и ожидаем, что ФИА образцово справится с этой ситуацией», – рассказал Мекьес.
Кристиан Хорнер о предполагаемых финансовых нарушениях: «Мы об этом ничего не знаем, все отчеты были представлены ФИА еще в марте»
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