Хэмилтон избежал наказания за пирсинг, «Мерседес» оштрафован на €25 000

Стюарды Гран-при Сингапура не стал наказывать за пирсинг в носу.

Пилота вызвали из-за того, что он использовал украшение во время гоночных сессий. Хэмилтон объяснил, что оставить пирсинг ему посоветовали врачи, и команда представила документы, подтверждающие его слова. Заключение врачей стюарды изучили вместе с медицинским делегатом ФИА Иэном Робертсом. В интервью после квалификации Льюис сообщил, что у него случались заражения из-за снятия и возвращения пирсинга.

В то же время «Мерседес» получил штраф в размере 25 000 евро за то, что пирсинг не был указан в форме, которую команда предоставила ФИА. Тим-менеджер объяснил, что команда не знала о намерении Льюиса использовать украшение во время заездов, так как до этого он снимал пирсинг непосредственно перед сессиями. Судьи согласились с тем, что ошибка в форме не была намеренной, поэтому ограничились денежным наказанием.

Льюис Хэмилтон о возвращении пирсинга: «Это связано со здоровьем – у меня были заражения, кровь, гной и все такое»

«Ф-1» победила Хэмилтона – Льюис все-таки вынул пирсинг из носа. Под угрозой дисквалификации ради безопасности

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