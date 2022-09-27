Чжоу продлил контракт с «Альфа Ромео» на сезон-2023

продолжит выступать за в 2023 году.

Чжоу подписал с командой новое однолетнее соглашение. Его напарником останется .

В нынешнем сезоне новичок «Формулы-1» заработал шесть очков.

«Абсолютно безумный год, но я горжусь всем, чего мы достигли как команда! Продолжим же работать и вместе покорять новые рубежи», – прокомментировал китайский гонщик сделку в соцсетях.

Представляете, вал китайских денег за новичком в «Ф-1» – миф. Но у его команды теперь 32 партнера, а у серии – сделка с Lenovo

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