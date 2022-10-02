Фернандо Алонсо: «Я потерял 60 очков из-за механических проблем в 2022 году»

Пилот прокомментировал очередной сход.

На Гран-при Сингапура Алонсо стал самым опытным гонщиком в истории «Формулы-1» и сошел из-за проблем с мотором, как и его напарник . Фернандо ехал на шестой позиции.

«Мы разочарованы – снова.

Я уже потерял 50 очков в этом сезоне из-за механических проблем. Сегодня еще десять – в итоге 60. Прибавьте 60 к моим [59] очкам – это другая лига.

Я горжусь своим выступлением. Я гоняюсь на очень высоком уровне. Но мы не финишируем, когда едем в очках. Я не могу это изменить», – сообщил двукратный чемпион мира.

Сход стал для испанца четвертым в 2022 году.

Алонсо сошел в рекордной гонке из-за проблем с мотором

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