Стюарды вынесли Пересу предупреждение и оштрафовали на 5 секунд – гонщик сохранил победу на Гран-при Сингапура

Стюарды Гран-при Сингапура вынесли вердикт по трем случаям нарушения со стороны .

Стюарды постановили, что недочеты, допущенные Пересом при контроле дистанции за машиной безопасности, являются нарушением регламента.

Первый случай произошел на 10-м круге, на промежуточных шинах – ошибка имело место в связке 13-14 поворотов. За первый случай Перес получил официальное предупреждение.

Второй случай произошел уже на 36 круге, на сликах. За нарушение, допущенное в связке 9-10 поворотов, Перес получил предупреждение от гоночного директора. Третий случай имел место на том же круге, но уже в связке 13-14 поворотов. За последнее нарушение, допущенное уже после получения предупреждения от дирекции гонки, Перес был оштрафован на 5 секунд. Также на суперлицензию Переса были начислены два штрафных балла.

В результате данного решения стюардов Перес сохранил победу на Гран-при Сингапура – после применения штрафов его отрыв от занявшего второе место составил 2,5 секунды.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Хэмилтон и Ферстаппен синхронно завалились на подсыхающей трассе, а «Феррари» сдала победу

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram