Стюарды вынесли Пересу предупреждение и оштрафовали на 5 секунд – гонщик сохранил победу на Гран-при Сингапура

Стюарды Гран-при Сингапура вынесли вердикт по трем случаям нарушения со стороны Серхио Переса.
Стюарды постановили, что недочеты, допущенные Пересом при контроле дистанции за машиной безопасности, являются нарушением регламента.
Первый случай произошел на 10-м круге, на промежуточных шинах – ошибка имело место в связке 13-14 поворотов. За первый случай Перес получил официальное предупреждение.
Второй случай произошел уже на 36 круге, на сликах. За нарушение, допущенное в связке 9-10 поворотов, Перес получил предупреждение от гоночного директора. Третий случай имел место на том же круге, но уже в связке 13-14 поворотов. За последнее нарушение, допущенное уже после получения предупреждения от дирекции гонки, Перес был оштрафован на 5 секунд. Также на суперлицензию Переса были начислены два штрафных балла.
В результате данного решения стюардов Перес сохранил победу на Гран-при Сингапура – после применения штрафов его отрыв от занявшего второе место Шарля Леклера составил 2,5 секунды.
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