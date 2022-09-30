Йост Капито: «Для меня превышение бюджета – это более серьезное нарушение, чем использование машины нелегальной конструкции»

Руководитель Йост Капито прокомментировал ситуацию вокруг возможного превышения бюджета командами и в 2021 году.

По словам Капито, в случае доказательства нарушения ФИА должна будет наказать команды, влияя на их спортивные результаты, а не применяя денежные штрафы.

«Я считаю, что у команд не должно быть возможности взять и не уложиться в существующие ограничения бюджета. И если кому-то не удается держаться в этих рамках и команда превышает планку, это должно иметь серьезные последствия. Поскольку перерасход средств в прошлом году, скорее всего, был направлен на работу над развитием болида уже этого года.

И в случае с машинами этого года под влияние попадает весь чемпионат. Так что возможный штраф должен влиять на спортивную составляющую в этом сезоне. Бессмысленно налагать на команду дополнительный денежный штраф, если она уже потратила больше, чем должна была.

Это бы просто противоречило принципам работы правил. И для меня превышение бюджета – это более серьезное нарушение, чем использование машины нелегальной конструкции на трассе», – рассказал Капито.

Кристиан Хорнер о предполагаемых финансовых нарушениях: «Мы об этом ничего не знаем, все отчеты были представлены ФИА еще в марте»

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