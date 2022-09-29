Льюис Хэмилтон: «Нездорово, когда борьба за титул заканчивается рано. Сочувствую болельщикам»

Пилот «Мерседеса» высказался о раннем завершении борьбы за титул.

из может оформить второе чемпионство на Гран-при Сингапура – за пять этапов до конца сезона.

«Я сочувствую болельщикам, безусловно. В прошлом сезоне борьба шла до самого конца, все испытывали напряжение. Нездорово, когда сезон заканчивается рано.

Даже когда у меня был такой опыт, раннее окончание битвы за титул в Мексике, к примеру – конкретно для тебя это замечательно, но для «Ф-1» в целом не так зрелищно.

Так что я очень благодарен за то, что у меня был сезон-2008, где все решалось в последние 17 секунд. В прошлом году случилось примерно то же самое. Остается надеяться, что в будущем ситуация улучшится», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

Помимо сезонов-2008 и 2021, Хэмилтон участвовал в борьбе за титул до последней гонки в 2007-м, 2010-м (номинально), 2014-м и 2016-м. В 2008-м и 2014-м Льюис становился чемпионом, в других случаях проигрывал.

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