«Мы заодно с президентом России, на провокации ФИА не пойдем». Руководитель «КАМАЗ-мастер» об отказе от «Дакара»

Владимир Чагин высказался о решении «КАМАЗ-мастер» не участвовать в ралли-рейде «Дакар» в 2023 году.

Отказ вызван нежеланием подписывать документ от Международной автомобильной федерации ( ). Чагин подтвердил, что в документе осуждается политика России и спецоперация на Украине.

«Нет-нет, там все написано прямо, в лоб: «Мы осуждаем». Мы подробно изучали перевод этого документа на русский язык. Помимо прочего, неприемлем и пункт, допускающий односторонний отказ в старте со стороны организаторов», – заявил руководитель «КАМАЗ-мастер».

Экс-гонщик также предположил, что изменение ситуации возможно после наступления мира:

«Да, нам всем нужно вернуться к прежней мирной жизни. Тогда и спорт будет таким, каким мы его знали прежде, а не сегодняшним – смешанным с политикой, конфликтами и так далее. Мы всегда исходили из того, что спорт является силой, объединяющей людей разных национальностей.

А сейчас вот та же бумага от ФИА – это попытка расколоть спортивное сообщество нашей страны. Такого мы делать не позволим. Мы заодно с руководством нашей страны, нашим президентом. Ни на какие подобные провокации не пойдем».

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