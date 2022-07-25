Сход Леклера с 1-го места, триумф Ферстаппена, лучшая гонка «Мерседеса» в 2022-м, команды сражаются с изменениями регламента и другие события Гран-при Франции

Sports.ru представляет дайджест Гран-при Франции «Формулы-1» и других гоночных новостей недели.

1. Ферстаппен выиграл гонку и увеличил отрыв в чемпионате до 63 очков. Триумф стал седьмым для чемпиона в нынешнем сезоне – для повторения прошлогоднего результата хватит трех побед в оставшихся десяти гонках.

2. Леклер лидировал, но сошел из-за столкновения с барьерами после победы в квалификации и старта с седьмого поула в сезоне. Шарль признал ошибку, руководитель «Феррари» Бинотто также подтвердил, что дело не в технической проблеме, но Росберг сомневается в вине монегаска.

Сайнс получил штраф за смену мотора и прорвался из хвоста на пятое место, став гонщиком дня. Карлос был недоволен вторым пит-стопом, из-за которого откатился в конец первой десятки, но после финиша заявил, что со стратегией Скудерии все окей.

3. Хэмилтон финишировал вторым по итогам своего 300-го Гран-при – это лучший результат «Мерседеса» в сезоне и четвертый подиум подряд для Льюиса. Семикратный чемпион провел жаркую гонку без питьевой воды.

4. Расселл завоевал третье место и принес «Мерседесу» двойной финиш в призах – первый в 2022 году. В борьбе за подиум Джордж дошел до контакта с Пересом (впоследствии обвинив пилота «Ред Булл» в нарушении правил), а затем совершил удачный маневр в момент завершения режима виртуальной машины безопасности. Серхио заявил, что ему помешал сбой в системе оповещения.

5. Большая часть команд оспаривает изменения регламента на сезон-2023, направленные на борьбу с галопированием. Хорнер уверен, что поправки лоббируются в интересах «Мерседеса», Вольфф назвал действия коллег «позерством».

6. Будущее Хэмилтона: Вольфф обсуждал сотрудничество с Льюисом на ближайшие пять-десять лет. Британец может дойти до беспрецедентной отметки в 400 Гран-при и побороться за десятый титул, считает босс.

7. Обсуждение штрафа Алонсо в Канаде вызвало смех на собрании гонщиков из-за очевидности нарушения.

8. Риккардо еще не активировал опцию продления контракта с «Маклареном», сообщает пресса. В то же время руководитель команды призвал не спекулировать на тему потенциального ухода Дэна.

9. Количество спринтов в «Ф-1» не увеличится в 2023 году.

⏱️ Хроника заезда: Ферстаппен выиграл Гран-при Франции после ошибки и вылета Леклера, Хэмилтон – второй в 300-й гонке

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Франции

Другие серии

1. Лоусон выиграл спринт «Формулы-2» в Ле-Кастелле, Иваса стал быстрейшим во второй гонке.

2. Чедуик одержала седьмую победу в Серии W подряд.

Интересные цитаты

Льюис Хэмилтон: «Одна команда по-прежнему не хочет участвовать в нашей программе многообразия в «Ф-1». Не знаю, по какой причине»

Маттиа Бинотто: «Феррари» шаг за шагом прибавляет и становится лучше. В Венгрии мы можем сделать дубль»

Ландо Норрис: «Мне повезло гоняться с Хэмилтоном. Через 20-30 лет о Льюисе будут говорить то же, что сейчас о Сенне и Михаэле Шумахере»

Фернандо Алонсо: «Не хотел возвращаться как Михаэль Шумахер и Райкконен, которые были не теми, что прежде»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Венгрии «Ф-1» (29-31 июля).

2. Гонки поддержки: «Ф-2», «Ф-3», Серия W (29-31 июля).

3. Этапы «Формулы E» в Лондоне (30 и 31 июля).

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