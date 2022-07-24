Сайнс признан гонщиком дня по итогам Гран-при Франции

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Франции.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
После штрафа за замену двигателя Сайнс стартовал предпоследним в гонке на «Поль-Рикаре», но в итоге сумел прорваться на пятую позицию.
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