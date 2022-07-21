Количество спринтов в «Ф-1» не увеличится в 2023 году

Календарь «Формулы-1» на сезон-2023 вновь будет включать в себя три этапа со спринтами, сообщила Международная автомобильная федерация (ФИА).

Ранее Федерация не поддержала предложение «Ф-1» увеличить количество спринтов с трех до шести. Формат уик-эндов останется тем же, что и в 2022 году.

Первый вариант спортивного регламента «Ф-1» на сезон-2023 был одобрен Всемирным советом ФИА. Изменение количества спринтов еще возможно, однако для этого потребуется 28 из 30 голосов, распределенных между «Ф-1», ФИА и командами.

Команды «Ф-1» одобрили проведение 6 спринтов в 2023 году, ФИА пока не поддержала решение

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