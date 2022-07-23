Леклер выиграл седьмую квалификацию в 2022 году и повторил личный рекорд по поулам за сезон

Теги Гран-при Франции Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию к Гран-при Франции.

Поул стал для монегаска 16-м в карьере и седьмым в нынешнем сезоне – Шарль является лидером по данному показателю. У ближайшего преследователя – Макса Ферстаппена из «Ред Булл» – три поул-позиции.

В то же время Леклеру удалось одержать лишь три победы в 2022 году против шести у Ферстаппена.

Соперники по борьбе за титул сравнялись по количеству поулов в карьере – Шарль и Макс выигрывали квалификации по 16 раз.

Леклер повторил личный рекорд по поул-позициям за сезон. В 2019 году он также семь раз побеждал в квалификациях.

За ходом сессии можно было следить на странице нашего онлайна:

Леклер взял поул во Франции, Ферстаппен – второй, Сайнс начнет гонку с последнего ряда

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