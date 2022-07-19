Риккардо должен уведомить «Макларен» об активации опции продления контракт – у него есть время до сентября (AP)

Пилот «Макларена» должен активировать опцию продления контракта, если хочет остаться в команде.

В свете перехода в гоночную программу «Макларена» сразу нескольких американских гонщиков, а также в свете не лучших выступлений Риккардо, в паддоке начали появляться слухи о том, что австралиец может потерять место в «Макларене» в следующем году. Также некоторые издания начали писать о возможном переходе в «Макларен» Себастьяна Феттеля и Алекса Албона.

Однако позже Риккардо выпустил заявление в своих соцсетях, сообщив, что не собирается уходить из «Макларена» и «Формулы-1», и что его контракт с британской командой рассчитан до конца 2023 года.

По информации Associated Press, в контракте Риккардо действительно есть опция продления соглашения на один сезон. И активировать ее должен именно гонщик. Как сообщается, Риккардо пока официально не уведомил «Макларен» о том, что активирует опцию и продлевает свой контракт. Согласно информацию издания, по условиям соглашения у Риккардо есть время до сентября, чтобы определиться с планом дальнейших действий.

Кажется, «Макларен» выжимает Риккардо трансферными слухами и игнором просьб во время гонок. А Дэн не уходит – держится за контракт на $15 млн

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