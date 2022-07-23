Формула-2. Франция. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Пуршер – 3-й

Пилот «Карлина» Лиам Лоусон выиграл спринт «Формулы-2» во Франции.

Лоусон стартовал третьим и проиграл позицию на старте. Впоследствии Лиаму удалось вернуться на второе место, а за несколько кругов до финиша выйти в лидеры, обогнав гонщика «Премы» и коллегу по программе «Ред Булл» Джехану Дарувалу – обладателя поула. Кроме этого, Лоусон показал лучший круг в конце заезда. Дарувала финишировал вторым, третьим стал представитель «АРТ» Тео Пуршер, прорвавшийся с шестой позиции.

Вслед за тройкой призеров гонку закончил лидер чемпионата Фелипе Другович из «МП Моторспорт».

Гонка прерывалась выездом машины безопасности после контакта («Хароуз») с ( ) и последующим столкновением с Амаури Корделом ( ).

Формула-2

Этап 9, Франция

Поль Рикар, Ле-Кастелле

23 июля 2022 года

1-я гонка

Топ-10

1. Лиам Лоусон («Карлин») – 21 круг

2. Джехан Дарувала («Према») +3,2

3. Тео Пуршер («АРТ») +4,5

4. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +4,8

5. Джек Дуэн («Виртуози») +5,7

6. Юри Випс («Хайтек») +7,0

7. Фредерик Вести («АРТ») +7,9

8. Аюму Иваса («ДАМС») +8,2

9. Маркус Армстронг («Хайтек») +9,4

10. Логан Сэрджант («Карлин») +9,6

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 159 очков

2. Тео Пуршер – 120

3. Логан Сэрджант – 115

4. Джехан Дарувала – 88

5. Энцо Фиттипальди – 75

Формула-2. Франция. Квалификация. Сэрджант выиграл поул, Иваса – 2-й, Вести – 3-й

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