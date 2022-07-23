Формула-2. Франция. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Пуршер – 3-й

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Пилот «Карлина» Лиам Лоусон выиграл спринт «Формулы-2» во Франции.

Лоусон стартовал третьим и проиграл позицию на старте. Впоследствии Лиаму удалось вернуться на второе место, а за несколько кругов до финиша выйти в лидеры, обогнав гонщика «Премы» и коллегу по программе «Ред Булл» Джехану Дарувалу – обладателя поула. Кроме этого, Лоусон показал лучший круг в конце заезда. Дарувала финишировал вторым, третьим стал представитель «АРТ» Тео Пуршер, прорвавшийся с шестой позиции.

Вслед за тройкой призеров гонку закончил лидер чемпионата Фелипе Другович из «МП Моторспорт».

Гонка прерывалась выездом машины безопасности после контакта Энцо Фиттипальди («Хароуз») с Роберто Мери («Кампос») и последующим столкновением с Амаури Корделом («Ван Амерсфорт»).

Формула-2
Этап 9, Франция
Поль Рикар, Ле-Кастелле
23 июля 2022 года
1-я гонка
Топ-10
 
1. Лиам Лоусон («Карлин») – 21 круг
2. Джехан Дарувала («Према») +3,2
3. Тео Пуршер («АРТ») +4,5
4. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +4,8
5. Джек Дуэн («Виртуози») +5,7
6. Юри Випс («Хайтек») +7,0
7. Фредерик Вести («АРТ») +7,9
8. Аюму Иваса («ДАМС») +8,2
9. Маркус Армстронг («Хайтек») +9,4
10. Логан Сэрджант («Карлин») +9,6
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Фелипе Другович – 159 очков
2. Тео Пуршер – 120
3. Логан Сэрджант – 115
4. Джехан Дарувала – 88
5. Энцо Фиттипальди – 75
 

Формула-2. Франция. Квалификация. Сэрджант выиграл поул, Иваса – 2-й, Вести – 3-й

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