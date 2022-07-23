Формула-2. Франция. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Пуршер – 3-й

Пилот «Карлина» Лиам Лоусон выиграл спринт «Формулы-2» во Франции.
Лоусон стартовал третьим и проиграл позицию на старте. Впоследствии Лиаму удалось вернуться на второе место, а за несколько кругов до финиша выйти в лидеры, обогнав гонщика «Премы» и коллегу по программе «Ред Булл» Джехану Дарувалу – обладателя поула. Кроме этого, Лоусон показал лучший круг в конце заезда. Дарувала финишировал вторым, третьим стал представитель «АРТ» Тео Пуршер, прорвавшийся с шестой позиции.
Вслед за тройкой призеров гонку закончил лидер чемпионата Фелипе Другович из «МП Моторспорт».
Гонка прерывалась выездом машины безопасности после контакта Энцо Фиттипальди («Хароуз») с Роберто Мери («Кампос») и последующим столкновением с Амаури Корделом («Ван Амерсфорт»).
Формула-2. Франция. Квалификация. Сэрджант выиграл поул, Иваса – 2-й, Вести – 3-й
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