Гран-при Франции-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В воскресенье, 24 июля, на автодроме «Поль Рикар» состоится 12-я гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Франции. Начала заезда – в 16:00 по московскому времени.

Поль Рикар, Ле-Кастелле

24 июля 2022 года

Гонка

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