Гран-при Франции-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В воскресенье, 24 июля, на автодроме «Поль Рикар» состоится 12-я гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Франции. Начала заезда – в 16:00 по московскому времени.
1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Серхио Перес («Ред Булл»)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
5. Ландо Норрис («Макларен»)
6. Джордж Расселл («Мерседес»)
7. Фернандо Алонсо («Альпин»)
8. Юки Цунода («Альфа Таури»)
9. Даниэль Риккардо («Макларен»)
10. Эстебан Окон («Альпин»)
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
13. Алекс Албон («Уильямс»)
14. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
17. Мик Шумахер («Хаас»)
18. Николас Латифи («Уильямс»)
19. Карлос Сайнс («Феррари»)
20. Кевин Магнуссен («Хаас»)🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram
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