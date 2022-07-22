6 команд «Ф-1» оспаривают изменения регламента-2023, направленные на борьбу с галопированием (Autosport)

Большая часть команд «Формулы-1» выступает против изменений технического регламента на сезон-2023.

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что планирует поднять края днища на 25 мм, поднять горловину диффузора, ужесточить тесты на латеральный изгиб днища, а также ввести более точные сенсоры для измерения аэродинамических колебаний. Решение предстоит одобрить Всемирному совету ФИА. Команды ожидают более конкретной информации от Федерации.

ФИА не требуется одобрение со стороны коллективов, если тема затрагивает вопросы безопасности.

По информации Autosport, как минимум шесть команд выступают против изменений: «Феррари», «Ред Булл», , , и . Некоторые источники утверждают, что коалиция состоит из восьми коллективов. Они пытаются убедить президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема в том, что в данном случае нельзя ссылаться на необходимость обеспечить безопасность.

«Ряд команд особенно обеспокоен тем, что изменения играют на руку , – сообщает издание.

Предполагается, что указанные коллективы могут поддержать менее радикальные предложения – к примеру, поднятие краев днища на 10 мм.

Autosport напоминает, что «Феррари» обладает правом вето, однако оно не будет действовать, если вопрос все же сочтут относящимся к безопасности.

С Гран-при Бельгии будет действовать техническая директива, которая нацелена на контроль за колебаниями машин.

ФИА изменит регламент 2023 года ради борьбы с галопированием в «Ф-1»

Теперь ясно, почему «Феррари» и «Ред Булл» бунтуют против правки регламента «Ф-1» посреди сезона: их болиды не впишутся в новые лимиты

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram