Хэмилтон завоевал 4-й подиум подряд и показал лучший результат «Мерседеса» в сезоне

Теги Гран-при Франции Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал вторым по итогам Гран-при Франции.

Подиум стал четвертым подряд для британца – ранее он трижды финишировал третьим. Семикратный чемпион «Формулы-1» принес команде лучший результат в нынешнем сезоне. До сегодняшнего дня «Мерседес» заработал семь третьих мест (четыре у Льюиса и три у Джорджа Расселла).

В Ле-Кастелле Расселл снова стал третьим – таким образом, обладатели Кубка конструкторов впервые в 2022 году завоевали двойной подиум.

Ферстаппен выиграл Гран-при Франции после ошибки и вылета Леклера, Хэмилтон – второй в 300-й гонке

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