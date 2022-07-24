Маттиа Бинотто: «Сход Леклера никак не связан с проблемами с педалью газа в Австрии»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отрицает связь между проблемами в Австрии и сходом Шарля Леклера во Франции.
В Шпильберге у Леклера возникли проблемы с педалью тормоза, которая не возвращалась в исходное положение.
«Демпфер слегка клинило, не более того. Мы уже предприняли меры, чтобы избежать подобного в будущем», – приводит слова Бинотто RaceFans.
В Ле-Кастелле Шарль врезался в барьеры, после чего в эфир попало его сообщение о том, что он не может отжать педаль газа.
Как объяснило издание The Race, на самом деле монегаск высказался после аварии и, напротив, говорил о том, что не может включить газ при попытке выехать из барьеров задним ходом.
Бинотто прокомментировал ситуацию:
«Во-первых, никаких проблем с газом не было, это никак не связано с Австрией. Это просто ошибка Шарля, которая не умаляет его как фантастического гонщика. То, что вы слышали по радио, произошло, когда он включил заднюю передачу и попытался выехать из барьеров. Не вдаваясь в детали, педаль работала, но он не чувствовал тяги от двигателя».
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