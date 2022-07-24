Шарль Леклер о сходе: «Это моя ошибка. Я теряю слишком много очков»

Пилот подвел итоги Гран-при Франции, взяв на себя вину за ошибку, после которой он вылетел с трассы и сошел с дистанции.

«Это была ошибка, моя ошибка. Я говорил, что, как мне казалось, сейчас выступаю на высочайшем уровне за всю мою карьеру, но если я продолжу так ошибаться, в выступлении на таком уровне не будет никакого смысла. Я теряю слишком много очков.

Я потерял 7 очков в Имоле, теперь 25 очков здесь – поскольку сегодня у нас, вероятно, была самая быстрая машина. Так что если мы проиграем чемпионат с отрывом в 32 очка, я буду знать, откуда взялся этот отрыв. И да, это неприемлемо. Мне нужно устранить такие ошибки», – рассказал Леклер.

Ферстаппен выиграл Гран-при Франции после ошибки и вылета Леклера, Хэмилтон – второй в 300-й гонке

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