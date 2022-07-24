Льюис Хэмилтон о подиуме: «С учетом отставания по ходу уик-энда это просто отличный результат»

Пилот подвел итоги Гран-при Франции, отметив, что остался очень доволен попаданием на подиум.

«Вообще гонка получилась очень тяжелой, поскольку у меня в кокпите сломалась система подачи питьевой воды. Но с учетом того, как сильно мы отставали от лидеров по ходу уик-энда, это просто отличный результат.

Надежность техники – это одна из вещей, в которых моя команда была поразительно хороша. Так что мои поздравления ребятам на базе, команде здесь. Без них я бы никак не смог попасть на этот подиум», – рассказал Хэмилтон.

Ферстаппен выиграл Гран-при Франции после ошибки и вылета Леклера, Хэмилтон – второй в 300-й гонке

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