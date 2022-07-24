Леклер попал в аварию на Гран-при Франции – перед сходом он лидировал в гонке

Пилот сошел с дистанции Гран-при Франции.

Леклер, лидируя в гонке, вылетел с трассы в 11-м повороте и врезался в заграждения. Леклер не получил травм в аварии и самостоятельно успешно покинул кокпит болида.

Согласно сообщению Леклера команде по радио, причиной аварии стали в том числе неполадки в работе педали газа – ранее такие проблемы уже возникали на «Ферарри» монегаска.

После аварии гонка была на несколько кругов прервана появлением на треке автомобиля безопасности, но затем возобновилась на 20-м круге.

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