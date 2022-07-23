Хэмилтон проведет 300-й Гран-при в карьере. Такое удавалось лишь 5 гонщикам

Гран-при Франции станет 300-й гонкой «Формулы-1» в карьере пилота .

Семикратный чемпион мира станет шестым гонщиком с таким достижением. Ранее 300 Гран-при провели Рубенс Баррикелло, Михаэль Шумахер, , и .

Ни одному пилоту в истории не удавалось победить в гонке после преодоления данной отметки.

Ландо Норрис: «Мне повезло гоняться с Хэмилтоном. Через 20-30 лет о Льюисе будут говорить то же, что сейчас о Сенне и Михаэле Шумахере»

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