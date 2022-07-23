Чедуик одержала седьмую победу в Серии W подряд

Двукратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик выиграла гонку в Ле-Кастелле.

Победа стала для британки пятой в сезоне и седьмой подряд в чемпионате.

Чедуик показала лучшее время в квалификации, однако потеряла две позиции из-за штрафа. В гонке Джейми вышла в лидеры и уверенно довела заезд до победы. Второе место завоевала Белен Гарсия, для которой подиум стал первым в Серии W, третье – Нереа Марти.

Джейми Чедуик о женщине в «Формуле-1»: «Мы не знаем, возможно ли это – есть фактор экстремальных физических нагрузок»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram