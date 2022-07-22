Льюис Хэмилтон: «Одна команда по-прежнему не хочет участвовать в нашей программе многообразия в «Ф-1». Не знаю, по какой причине»

Пилот рассказал, что его программа расширения многообразия и поддержки для людей из недостаточно широко представленных социальных групп в «Формуле-1» пока не получила официальной поддержки.

Программа Хэмилтона направлена на то, чтобы помогать людям из самых разных социальных групп попасть в «Ф-1» и построить карьеру.

Хотя Хэмилтон не стал называть эту команду напрямую, ей, согласно информации Sky Sports, является «Уильямс».

«Мы очень близки к включению нашей программы увеличения многообразия в устав «Формулы-1». Однако у нас по-прежнему остается одна команда – я думаю, что та же самая, что и раньше, – которая все еще не хочет участвовать в этой программе. Мы неоднократно обращались к ним с предложениями, но они, по какой-то причине, не хотят в этом участвовать, в то время как остальные девять команд «Формулы-1» уже выразили свою готовность», – рассказал Хэмилтон.

В отметили, что продолжают переговоры с Королевской инженерной Академией и ждут получения важной в свете программы подробной информации.

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