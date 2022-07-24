Формула-2. Франция. Иваса выиграл 2-ю гонку, Пуршер – 2-й, Вести – 3-й

Пилот «ДАМС» Аюму Иваса выиграл основную гонку «Формулы-2» во Франции.
Гонщик программы «Ред Булл» одержал первую победу в «Ф-2», вырвавшись в лидеры на первом круге. Напарники по «АРТ» Тео Пуршер и Фредерик Вести заняли оставшиеся места на подиуме, Фелипе Другович из «МП Моторспорт» финишировал четвертым.
Обладатель поула Логан Сэрджант («Карлин») сошел из-за технических проблем. Пилот «Хайтека» Маркус Армстронг также закончил заезд досрочно, а представитель «Трайдента» Рихард Версхор потерял очки за круг до финиша из-за возникших проблем.
Формула-2. Франция. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Другович – 3-й
Формула-2. Франция. Квалификация. Сэрджант выиграл поул, Иваса – 2-й, Вести – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram