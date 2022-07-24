Формула-2. Франция. Иваса выиграл 2-ю гонку, Пуршер – 2-й, Вести – 3-й

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Пилот «ДАМС» Аюму Иваса выиграл основную гонку «Формулы-2» во Франции.

Гонщик программы «Ред Булл» одержал первую победу в «Ф-2», вырвавшись в лидеры на первом круге. Напарники по «АРТ» Тео Пуршер и Фредерик Вести заняли оставшиеся места на подиуме, Фелипе Другович из «МП Моторспорт» финишировал четвертым.

Обладатель поула Логан Сэрджант («Карлин») сошел из-за технических проблем. Пилот «Хайтека» Маркус Армстронг также закончил заезд досрочно, а представитель «Трайдента» Рихард Версхор потерял очки за круг до финиша из-за возникших проблем.

Формула-2
Этап 9, Франция
Поль Рикар, Ле-Кастелле
24 июля 2022 года
2-я гонка
Топ-10
 
1. Аюму Иваса («ДАМС») – 30 кругов
2. Тео Пуршер («АРТ») +8,6
3. Фредерик Вести («АРТ») +9,8
4. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +10,2
5. Джек Дуэн («Виртуози») +16,0
6. Лиам Лоусон («Карлин») +19,6
7. Джехан Дарувала («Према») +27,5
8. Клемент Новалак («МП Моторспорт») +32,8
9. Рой Ниссани («ДАМС») +36,5
10. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +37,6
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Фелипе Другович – 172 очка
2. Тео Пуршер – 138
3. Логан Сэрджант – 117
4. Джехан Дарувала – 94
5. Лиам Лоусон – 79
 

Формула-2. Франция. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Другович – 3-й

Формула-2. Франция. Квалификация. Сэрджант выиграл поул, Иваса – 2-й, Вести – 3-й

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