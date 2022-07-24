Формула-2. Франция. Иваса выиграл 2-ю гонку, Пуршер – 2-й, Вести – 3-й

Пилот «ДАМС» Аюму Иваса выиграл основную гонку «Формулы-2» во Франции.

Гонщик программы «Ред Булл» одержал первую победу в «Ф-2», вырвавшись в лидеры на первом круге. Напарники по «АРТ» Тео Пуршер и Фредерик Вести заняли оставшиеся места на подиуме, из «МП Моторспорт» финишировал четвертым.

Обладатель поула Логан Сэрджант ( ) сошел из-за технических проблем. Пилот «Хайтека» также закончил заезд досрочно, а представитель «Трайдента» потерял очки за круг до финиша из-за возникших проблем.

Формула-2

Этап 9, Франция

Поль Рикар, Ле-Кастелле

24 июля 2022 года

2-я гонка

Топ-10

1. Аюму Иваса («ДАМС») – 30 кругов

2. Тео Пуршер («АРТ») +8,6

3. Фредерик Вести («АРТ») +9,8

4. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +10,2

5. Джек Дуэн («Виртуози») +16,0

6. Лиам Лоусон («Карлин») +19,6

7. Джехан Дарувала («Према») +27,5

8. Клемент Новалак («МП Моторспорт») +32,8

9. Рой Ниссани («ДАМС») +36,5

10. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +37,6

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 172 очка

2. Тео Пуршер – 138

3. Логан Сэрджант – 117

4. Джехан Дарувала – 94

5. Лиам Лоусон – 79

Формула-2. Франция. Лоусон выиграл 1-ю гонку, Дарувала – 2-й, Другович – 3-й

Формула-2. Франция. Квалификация. Сэрджант выиграл поул, Иваса – 2-й, Вести – 3-й

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