Тото Вольфф о борьбе команд против изменения регламента: «Это позерство. Никто не будет судиться с ФИА»

Исполнительный директор прокомментировал неприятие командами грядущих изменений регламента «Формулы-1».

В 2023 году Международная автомобильная федерация (ФИА) намерена поднять края днища на 25 мм, поднять горловину диффузора, а также ужесточить тесты на латеральный изгиб днища и ввести более точные сенсоры для контроля за аэродинамическими колебаниями.

Как сообщает Autosport, , и еще четыре коллектива убеждают президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема в том, что изменения нельзя ввести как необходимые для обеспечения безопасности. Предполагается, что на ФИА могут подать в суд.

«Интересно – я читаю в прессе, что изменения нерелевантны, они небольшие. Зачем тогда угрожать правовыми последствиями?

Ни одна команда никогда не будет судиться с ФИА, это первое. Кроме того, ФИА решила ввести правила из-за требований безопасности. Я послежу за ребятами. Думаю, это просто позерство.

Речь о фундаментальной особенности новых машин. Здесь [во Франции] мы ее не наблюдаем. То же самое было в Австрии и в Сильверстоуне, так как это самые гладкие треки в сезоне. Но проблема никуда не ушла. Болиды слишком жесткие, они подпрыгивают. Пожалуй, большинство пилотов скажут вам это, если спросить анонимно. Гонщики серьезно это обсуждали и пришли к выводу, о котором никто не говорит. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – заявил Вольфф.

Тото ответил, согласен ли он на компромисс – поднятие днища на 10 мм:

«Дело не в компромиссе по поводу технического регламента, вопрос в защите пилотов. Если машины слишком жесткие и слишком сильно подскакивают, давайте предпримем правильные шаги.

Конечно, если ты лидируешь, то не хочешь ничего менять – и наоборот. Есть целый спектр мнений. Давайте спросим гонщиков».

Австриец также прокомментировал жалобы коллеги по «Ред Булл» на «лоббирование» ФИА в интересах одной из команд:

«Наверное, ему наскучило лидировать. Ну и хорошо.

Взаимодействие с ФИА – часть работы. Не знаю, о чем он говорит, ведь мы все в одном цирке, с одними и теми же действующими лицами. А он не лоббирует? Сидит в офисе, никому не звонит и занимается своими делами?»

6 команд «Ф-1» оспаривают изменения регламента-2023, направленные на борьбу с галопированием (Autosport)

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