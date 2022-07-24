Тото Вольфф: «Хэмилтон может провести еще 100 Гран-при – мы обсуждали сотрудничество на 5-10 лет. Почему бы не выиграть 10 титулов?»

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Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что Льюис Хэмилтон способен достигнуть отметки в 400 Гран-при.

Гонка во Франции станет для семикратного чемпиона мира 300-й в карьере. Вольфф предположил, что путь 37-летнего Хэмилтона далек от завершения.

«Несколько недель назад мы говорили о том, как долго продлится сотрудничество, и сроки, которые обсуждались – где-то пять-десять лет. Так что, полагаю, мы можем дойти до 400 гонок.

Если ходят разговоры о том, что нужно взять восьмой [титул], то почему бы не выиграть десять?» – задал риторический вопрос Вольфф.

В данный момент рекорд по проведенным Гран-при принадлежит Кими Райкконену (350), однако в этом году его обгонит другой чемпион – Фернандо Алонсо из «Альпин».

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