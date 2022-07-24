Маттиа Бинотто: «Феррари» шаг за шагом прибавляет и становится лучше. В Венгрии мы можем сделать дубль»

Руководитель «Феррари» подтвердил, что сход вызван пилотажной ошибкой.

Леклер врезался в барьеры на Гран-при Франции. Шарль стартовал с поула и лидировал в гонке на момент аварии.

Несмотря на неудачу, Маттиа с оптимизмом ждет этап в Венгрии.

«Это просто ошибка, такое бывает, как случаются и проблемы с надежностью. Я сказал Шарлю, что мы усложняем себе жизнь, но в будущем радость будет больше, если мы перевернем ситуацию.

Это действительно пилотажная ошибка. Разговоры о педали газа начались, так как он включил заднюю передачу и пытался выехать из барьеров.

Безусловно, всегда есть над чем работать. Мы шаг за шагом прибавляем и становимся лучше. Сегодня мы вновь доказали, что у нас быстрая машина, конкурентоспособная. Надо перевернуть страницу и переключиться на Венгрию. Мы можем сделать там дубль, почему нет? Просто надо сосредоточиться на следующем этапе», – сообщил Бинотто.

Что случилось на Гран-при Франции: Леклер убрался в барьеры, «Феррари» изо всех сил подрывала прорыв Сайнса на подиум с последнего ряда

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