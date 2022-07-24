Джордж Расселл о столкновении с Пересом: «Он не оставил мне достаточно места, правила очень четкие»

Пилот считает Серхио Переса виновным в столкновении.

На Гран-при Франции гонщики дошли до контакта, когда Расселл пытался опередить представителя . Впоследствии Джордж обыграл Переса в момент завершения режима виртуальной машины безопасности и завоевал подиум.

«Я видел, что у него возникли проблемы, когда Сайнс совершил обгон. Я ехал по внутренней траектории, и правила очень четкие: если ты внутри, нужно, чтобы переднее колесо поравнялось с задним [соперника]. У меня так и было.

Он не оставил мне достаточно места. Тем не менее, я рад, что в итоге занял третью позицию», – заявил Джордж.

Серхио Перес о проигрыше Расселлу: «Я получил неверное сообщение о завершении режима виртуальной машины безопасности»

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Франции-2022

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