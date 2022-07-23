Андреас Зайдль: «Макларен» сосредоточен на работе с Риккардо, нет необходимости спекулировать об уходе Даниэля»

сообщил, что «Макларен» не собирается избавляться от .

Руководитель команды также прокомментировал заявление своего подопечного.

В последние недели появлялись слухи о возможной замене Риккардо на Колтона Херту, Пато О’Уорда, , или . Австралиец подчеркнул, что не собирается уходить из «Формулы-1» и «Макларена», так как связан соглашением до конца 2023 года.

«С нашей точки зрения, нет необходимости спекулировать, – отметил Зайдль. – Мы четко говорили, что существует контракт, и команда сосредоточена только на том, чтобы вместе с Даниэлем выжимать из машины дополнительные проценты скорости. Это наша задача.

Заявление не стало сюрпризом, оно лишь подтвердило наши совместные действия – они соответствуют нашим высказываниям, которые были несколько месяцев назад. Никаких неожиданностей».

Зайдль также отверг предположение о том, что проблемы Риккардо мешают развитию болида:

«Я бы сказал, что есть несколько факторов – данные, их анализ, обратная связь от гонщиков. Обратная связь от Ландо [Норриса] и Даниэля отличается не так сильно с учетом ограничений машины. Не назвал бы это проблемой».

Даниэль Риккардо: «Я связан обязательствами с «Маклареном» до конца сезона-2023 и не собираюсь уходить из «Формулы-1»

Кажется, «Макларен» выжимает Риккардо трансферными слухами и игнором просьб во время гонок. А Дэн не уходит – держится за контракт на $15 млн

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