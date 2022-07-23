Обсуждение штрафа Алонсо в Канаде вызвало смех на собрании гонщиков из-за очевидности нарушения

Перед Гран-при Франции пилоты «Формулы-1» обсудили штрафы, выписанные в нынешнем сезоне.

На пятничном собрании было решено рассмотреть несколько инцидентов, чтобы лучше понимать, за что наказывают или не наказывают гонщиков. В частности, пилоты изучили маневры Фернандо Алонсо («Альпин») при защите от Валттери Боттаса («Альфа Ромео») на Гран-при Канады. Испанец получил штраф, на который впоследствии ссылался как на пример непоследовательности судей.

После показа повторов с различных ракурсов нелегальность блокировок со стороны двукратного чемпиона мира стала настолько очевидной, что вызвала смех в зале, сообщает Autosport. Гонщики провели неформальное голосование: все, кроме Алонсо и его напарника Эстебана Окона, посчитали наказание справедливым.

Также большинство пилотов согласились со штрафом, который получил Джордж Расселл из за выдавливание гонщика на старте Гран-при Австрии. Кроме этого, многие высказались за то, что Алекса Албона следовало наказать за столкновение с пилотом «Астон Мартин» в той же гонке (представитель тогда не получил штраф). С таким мнением согласился даже сам Албон.

Фернандо Алонсо: «Я ехал как камикадзе из-за проблем с мотором»

Джордж Расселл о штрафе: «Сурово. Перес рисковал, мне некуда было деваться»

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