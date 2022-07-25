Нико Росберг: «Леклер рано взял на себя вину за аварию – я все еще не верю, что это ошибка»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года не спешит винить за сход на .

Леклер врезался в барьеры, что удивило Росберга, который предположил, что дело в технической проблеме. После гонки Шарль признал ошибку, однако Нико это не убедило.

«Я действительно считаю, что он рано взял на себя вину. Очень необычный инцидент, потому что пилот даже не атаковал, а берег шины. Задняя часть ушла ровно в том месте, где бывает ветер. Если не повезло с порывом ветра или чем-то подобным, ты можешь внезапно потерять 20 процентов прижимной силы.

И еще – что случилось с двигателем? Для потери задней части хватило бы маленького перепада мощности. Я правда думаю, что нужно время для анализа, поскольку все еще не верю, что это пилотажная ошибка», – заявил эксперт Sky Sports.

В то же время Росберг не стал полностью исключать человеческий фактор.

«Меня бы удивила такая ошибка топ-гонщика в такой момент. Но, если так, это крайне печально. Ты просто не можешь допускать подобное в борьбе с за чемпионство.

Тем не менее, на сегодняшний день болид «Феррари» сильнее, в том числе в гонке – мы увидели это в конце первого отрезка. Так что сражение не закончено. Может, Леклер и смогут догнать», – приводит слова Нико Motorsport-Total.com.

Шарль Леклер о сходе: «Это моя ошибка. Я теряю слишком много очков»

Ярость Леклера из-за ошибки и полета в стену вместо победы – тяжелое дыхание, злобный крик. Такого Шарля мы еще не слышали

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram