Кристиан Хорнер о поправках к регламенту-2023: «Мы имеем дело с лоббированием, чтобы конкретная команда могла извлечь пользу из концепции своего болида»

Руководитель объяснил, почему многие команды выступают против изменений технического регламента на сезон-2023.

Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила, что планирует поднять края днища на 25 мм, поднять горловину диффузора, ужесточить тесты на латеральный изгиб днища, а также ввести более точные сенсоры для измерения аэродинамических колебаний. Решение предстоит одобрить Всемирному совету ФИА.

По словам Хорнера, он не считает целесообразным изменение регламента за столь короткий срок до начала следующего сезона, особенно учитывая то, что проблемы с галопированием болидов испытывает в основном только .

«Как мне кажется, проблема в том, что они рассматривают эти изменения как средство исправить все в следующем сезоне. Ситуация с директивой (которая должна начать действовать, начиная с этапа в Спа) – это тоже ни туда ни сюда.

Мне кажется, в данном случае мы имеем дело с очень сильным лоббированием с целью значительно изменить регламент на следующий сезон, чтобы конкретная команда могла занизить дорожный просвет своего болида и тем самым извлечь выгоду из текущей концепции машины.

Сейчас в этом году прошло уже слишком много времени, уже поздно для таких изменений. Я думаю, что президент ФИА действует правильно, он собирает всю доступную информацию – и я надеюсь, что разумное решение будет найдено. Потому что сейчас уже слишком поздно для фундаментальных изменений регламента вроде того, о котором сейчас идет речь.

Для решения проблемы нужно просто чуть-чуть поднять свою машину, все просто. У нас весь год вообще не было с этим проблем. Есть только одна команда, у которой есть с этим серьезные проблемы.

В «Формуле-1» работают одни из самых талантливых инженеров во всем мире. И я могу вам практически гарантировать, что уже в следующем году никаких проблем с галопированием болидов у команд не будет. В последних гонках все выглядело нормально. Сегодня тоже. Не нужно чрезмерно реагировать и принимать поспешные решения, которые могут оказать фундаментальное влияние на машины следующего года», – рассказал Хорнер.

6 команд «Ф-1» оспаривают изменения регламента-2023, направленные на борьбу с галопированием (Autosport)

ФИА изменит регламент 2023 года ради борьбы с галопированием в «Ф-1»

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