Карлос Сайнс: «Феррари» здорово сработала со стратегией»

Гонщик «Феррари» считает, что команда выбрала верную стратегию на Гран-при Франции.

Сайнс начал заезд из хвоста пелотона после замены мотора и добрался до пятого места. В конце гонки он обогнал из , а затем отправился на поздний пит-стоп, потеряв ряд позиций. Карлос отметил, что вряд ли бы доехал до финиша на старом комплекте.

«В случае идеальной гонки мы могли завоевать пусть не победу, но подиум. Мы стартовали с 19-го места, финишировали пятыми с учетом того, как прошел пит-стоп, и заработали очко за быстрейший круг – нормальный результат, я его приму.

Считаю, команда очень здорово сработала со стратегией. «Феррари» невероятно критикуют за то, что могут предпринять соперники в своем окне для пит-стопов. Нет катастрофы, о которой, похоже, говорят люди. Мы любим обсуждения. Да, я хотел остаться на трассе и думал о подиуме. Мы уже не узнаем, что вышло бы. У команды гораздо больше информации, они действовали из лучших побуждений.

На мой взгляд, заезжать нужно было, если бы я не обогнал Чеко. Когда я его опередил, то подумал: «Посмотрим, удастся ли оторваться». Но показатели говорят, что дотянуть до финиша было невозможно. Команда выбрала безопасный вариант. В тот момент ощущения у меня были иными, однако нужно смотреть на цифры», – заявил испанец.

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