Ландо Норрис: «Мне повезло гоняться с Хэмилтоном. Через 20-30 лет о Льюисе будут говорить то же, что сейчас о Сенне и Михаэле Шумахере»

Пилот Ландо Норрис считает честью нахождение на одной трассе с .

Норрис убежден, что семикратный чемпион «Формулы-1» обретет статус, равный великим гонщикам прошлого.

«Ты постоянно слышишь истории о временах или . Сегодня на этом месте Льюис. Ты слышишь о его битвах, о сражениях парней из прошлого с Простом и Мэнселлом. Через 20 или 30 лет то же самое будут говорить о Льюисе, который гонялся с Себом [Феттелем] и Максом [Ферстаппеном]. Где-то подальше всплывет и мое имя.

Поначалу воспринимаешь это как должное, потому что просто выполняешь свою работу, но через 30 лет… В этот момент понимаешь, что тебе в каком-то смысле повезло гоняться в тот же период», – рассказал Ландо о пилоте .

Норрис высказался о том, как к Хэмилтону относятся в паддоке:

«Его любят. Он приятный человек, всегда готов помочь британцам и молодым гонщикам. Льюис советует кое-какие вещи, спрашивает о моих планах. У него в карьере было все, и он понимает, чего от тебя хотят команды, что ты должен от них получать. Это мелочи, но он всегда готов помочь. Кроме этого, приверженность борьбе за равенство и многообразие, попытки улучшить «Ф-1».

Был ли Хэмилтон моим примером для подражания? Я бы сказал, да. Он продемонстрировал, что можно стать семикратным чемпионом мира и заниматься другими вещами тоже. Потребуется очень много времени, чтобы превзойти его достижения. Я уважаю и деятельность Льюиса вне трассы – многие критикуют его за это, но он не обязан заниматься исключительно «Ф-1».

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