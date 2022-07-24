Серхио Перес о проигрыше Расселлу: «Я получил неверное сообщение о завершении режима виртуальной машины безопасности»

Пилот заявил, что ошибочное сообщение стоило ему подиума на Гран-при Франции.

Переса обогнал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл в момент завершения режима виртуального сэйфти-кара.

«Мне очень не повезло с виртуальной машиной безопасности. Я получил сообщение, что режим закончится в девятом повороте, и готовился. Но он не завершился, а потом мне сообщили, что это произойдет в 12-м повороте. Все было слишком плотно. Похоже, Джордж получил другую информацию и лучше подготовился.

Система сработала абсолютно неверно, что-то произошло. Сначала сообщили, что режим закончится в девятом повороте, а его отключили в 13-м», – сказал Перес.

В итоге Джордж финишировал третьим, Серхио – четвертым. Перес прокомментировал итоги заезда:

«Не лучший день. Надо проанализировать кое-какие вещи. Я не смог найти хороший баланс, не чувствовал себя комфортно в болиде».

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